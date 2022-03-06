‏"موسم الرياض"يعلن استقبال زواره اليوم بكامل الطاقة الاستيعابية

أعلن موسم الرياض عن استقبال زواره في جميع مناطقه وفعالياته من اليوم الأحد بكامل الطاقة الاستيعابية.

وكتب الموسم عبر حسابه على توتير: "جميع مناطق وفعاليات #موسم_الرياض‬ تستقبلكم من اليوم الأحد بكامل الطاقة الاستيعابية. ‏احجز تذكرتك وشاركنا الفرحة ‪riyadhseason.sa‬".