‏"موسم الرياض"يعلن استقبال زواره اليوم بكامل الطاقة الاستيعابية

أعلن موسم الرياض عن استقبال زواره في جميع مناطقه وفعالياته من اليوم الأحد بكامل الطاقة الاستيعابية.
وكتب الموسم عبر حسابه على توتير: "جميع مناطق وفعاليات #موسم_الرياض تستقبلكم من اليوم الأحد بكامل الطاقة الاستيعابية. احجز تذكرتك وشاركنا الفرحة riyadhseason.sa".
وكانت فعاليات موسم الرياض انطلقت في 20 أكتوبر 2021، وهي موزعة على 14 منطقة ترفيهية منتشرة في أنحاء العاصمة الرياض، وتجاوز عدد زوار الموسم 12 مليون زائر في جميع مناطقه خلال أربعة أشهر من بدايات فعالياته المتنوعة.
يذكر أنه بدءًا من اليوم الأحد قررت وزارة الداخلية رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا، وقال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي اليوم، إن الإصابات المؤكدة بكورونا في السعودية انخفضت بنسبة 95%، وانخفضت الإصابات الحرجة بنسبة 62%، مضيفًا: "أننا على مشارف انتهاء جائحة كورونا -بفضل الله- ثم بفضل دعم القيادة الرشيدة وما قدمه المجتمع في مواجهة الجائحة".