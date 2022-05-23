"موسم جدة": الدخول مجاناً لزوار "جدة آرت بروميناد" حتى نهاية الموسم

وتتميز منطقة "جدة آرت بروميناد" بمنظومة متكاملة من الخدمات، حيث تشهد يومياً عروضًا حية ومسارح على الواجهة البحرية، وعروضاً للألعاب النارية وفعاليات ترفيهية، كما تضم أكثر من 95 متجراً ومطعماً ومقهاً ومنطقة ترفيهية لألعاب الأطفال، والعديد من الخيارات الأخرى المميزة.