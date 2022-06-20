"موسم جدة" يؤكد تنافسيته عبر 36 عرضًا وفعالية عالمية للمرة الأولى بالمملكة

من جهة أخرى، أسهم موسم جدة في تحقيق أثر اجتماعي واقتصادي وثقافي كبير من خلال تفاعل أهالي وزوار محافظة جدة؛ لحضور فعاليات الموسم، والمشاركة في العروض والتجارب العالمية، إضافة إلى إسهامه في تعزيز الانتعاش الاقتصادي لمجتمع جدة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والأسر المنتجة.