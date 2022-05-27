موسم جدة يُبرز تجربة السفاري الإفريقية للإعلاميين في جولة على منطقة جنغل

نظَّمت إدارة موسم جدة 2022 مساء اليوم جولة تعريفية للإعلاميين من ممثلي الصحف والقنوات والإذاعات لمنطقة "جدة جنغل"، إحدى مناطق موسم جدة؛ وذلك في إطار الجولات التعريفية التي تنظمها إدارة الموسم لإطلاعهم على المخزون الإثرائي لفعاليات الموسم في مختلف مناطقه.
وتعرَّف الجميع في رحلة السفاري الإفريقية المشوقة على الحيوانات النادرة والمفترسة، منها النمر الذهبي المهدد بالانقراض الذي لا يوجد مثيل له في العالم إلا 30 نمرًا، 3 منها في السعودية.
واطلع الوفد على حيوان اللايقر، وهو هجين الأسد والنمر، وكذلك النمر الأبيض، والأسود، وعدد آخر من الحيوانات. كما شهدت الجولة تجربة ممشى الغابة وسط عدد من الحيوانات الصديقة للبيئة، بمسافة كيلو ونصف الكيلو.
كما اطلع الإعلاميون على منطقة المزرعة التي تضم عددًا من الحيوانات، كما استمعوا لشرح عن محمية الطيور التي تجمع 200 نوع من الطيور النادرة. كما شاهد الإعلاميون جانبًا من العروض التفاعلية التي تُقدِّمها جدة جنغل لزوَّارها.