موسم جدة يُبرز تجربة السفاري الإفريقية للإعلاميين في جولة على منطقة جنغل

كما اطلع الإعلاميون على منطقة المزرعة التي تضم عددًا من الحيوانات، كما استمعوا لشرح عن محمية الطيور التي تجمع 200 نوع من الطيور النادرة. كما شاهد الإعلاميون جانبًا من العروض التفاعلية التي تُقدِّمها جدة جنغل لزوَّارها.