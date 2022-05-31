"موسم جدة" يغير موعد دخول الزوار لمنطقة "آرت بروميناد"

وكانت إدارة موسم جدة قد خصصت مؤخراً الدخول لمنطقة جدة آرت "مجاناً" للزوار، وسط منظومة خدمات متكاملة للتسهيل على الزوار قضاء أجمل الأوقات فيها، والاستماع بالعروض والبرامج المتنوعة المقدمة لهم، حيث تشهد ساحات جدة آرت إقبالاً كبيراً من الأسر والأطفال والشباب من الجنسين منذُ الساعات الأولى لافتتاح المنطقة.