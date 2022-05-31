"موسم جدة" يغير موعد دخول الزوار لمنطقة "آرت بروميناد"

أعلنت إدارة موسم جدة عن تغيير موعد دخول الزوار لمنطقة جدة آرت بروميناد لتصبح من الساعة الخامسة عصراً حتى الساعة الثانية صباحاً.
وتشهد منطقة جدة آرت بروميناد إحدى مناطق فعاليات موسم جدة خلال هذه الفترة إقبالاً كبيراً من زوار الموسم الذين استمتعوا بالفعاليات والعروض الحية المقدمة يومياً؛ وسط أجواء احتفالية مميزة على الواجهة البحرية.
وكانت إدارة موسم جدة قد خصصت مؤخراً الدخول لمنطقة جدة آرت "مجاناً" للزوار، وسط منظومة خدمات متكاملة للتسهيل على الزوار قضاء أجمل الأوقات فيها، والاستماع بالعروض والبرامج المتنوعة المقدمة لهم، حيث تشهد ساحات جدة آرت إقبالاً كبيراً من الأسر والأطفال والشباب من الجنسين منذُ الساعات الأولى لافتتاح المنطقة.
وتضمنت عروض جدة آرت بروميناد برامج وفقرات مسرحية على الواجهة البحرية، وعروض الألعاب النارية، وفعاليات ترفيهية، وتضم أكثر من 95 متجرًا ومطعمًا ومقهى، ومنطقة ترفيهية لألعاب الأطفال، والعديد من الخيارات الأخرى المميزة.