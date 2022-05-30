موسم جدة يكمل شهره الأول ويكسب ثقة الزائرين في صناعة الفرح

وسجل زوار منطقة "آرت بروميناد"، إحدى مناطق الموسم الرئيسية إقبالهم الكبير على المنطقة التي تكمل جماليات واجهة جدة البحرية، إلى جانب مواقع التسوق؛ وتقديم الجديد من العروض الحية المهارية وعروض الليزر، إضافة إلى برج الاستكشاف الذي يصل طوله إلى 80 متراً، ولعبت منطقة سيتي ووك دورها كأكبر مدينة ألعاب على البحر الأحمر، حيث قدمت أول عرض "رولر كوستر"; ويرفد هذا التنوع الترفيهي أكثر من 39 لعبة ترفيهية تناسب جميع الأعمار.