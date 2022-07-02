موسم جدة 2022 يختتم فعالياته اليوم بـ 6 ملايين زائر وسائح من 129 دولة

ونوه مدير عام موسم جدة نواف قمصاني، بالنجاحات الكبيرة التي حققها موسم جدة حتى آخر يوم من فعالياته الذي كسر فيها الرقم 6 ملايين في عدد الزوار، مؤكداً أن هذا الرقم خير شاهد على هذا النجاح والتميّز في فعالياته وأنشطته وبرامجه التي خلقت حراكاً اجتماعياً واقتصادياً وثقافياً في مدينة جدة، وساهمت في تعزيز صناعة الترفيه في المملكة، كما قدّمت منتجًا جديدًا ومتنوعًا بمواصفات عالمية نال رضا الجميع.