موسم جدة 2022 يصدر كتيبه التعريفي في 256 صفحة

أصدرت إدارة موسم جدة 2022 الكتيّب التعريفي الخاص بموسم جدة الذي سينطلق في نسخته الثانية في 2 مايو المقبل الموافق أول أيام عيد الفطر المبارك، ويستمر لمدة شهرين، وذلك من خلال الموقع الرسمي للموسم.
وتضمن الكتيّب، الذي جاء في 256 صفحة، معلومات تعريفية شاملة عن مناطق ومواقع فعاليات الموسم، والعروض التي ستقام فيها، والكثير من المفاجآت الأخرى المشوقة التي سيشهدها الموسم.
واشتمل الكتيب على تعريف بكل منطقة من مناطق الموسم الـ (9)، و(2800) يوم فعالية التي ستقام فيها، وأبرز العروض التي ستشهدها سواءً ترفيهية، أو معارض عالمية، أو تجارب تفاعلية، أو مطاعم ومتاجر وبازارات متنوعة، وغيرها.
ويعد كتيب موسم جدة 2022 دليلاً شاملاً لكافة مواقع وفعاليات وعروض موسم جدة؛ مما يسهّل على زوّار الموسم رحلة البحث عن مواقع الفعاليات التي يفضلونها.
ويقدّم الكتيب لمحة عن طبيعة عروض كل منطقة بما يمكّنهم من وضع خططهم اليومية لزيارتها، وتنظيم أوقاتهم طوال الموسم للاستمتاع بالفعاليات والتجارب المتنوعة التي ستشهدها جدة على مدى 60 يوماً.