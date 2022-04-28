موسم جدة 2022 يصدر كتيبه التعريفي في 256 صفحة

أصدرت إدارة موسم جدة 2022 الكتيّب التعريفي الخاص بموسم جدة الذي سينطلق في نسخته الثانية في 2 مايو المقبل الموافق أول أيام عيد الفطر المبارك، ويستمر لمدة شهرين، وذلك من خلال الموقع الرسمي للموسم.

وتضمن الكتيّب، الذي جاء في 256 صفحة، معلومات تعريفية شاملة عن مناطق ومواقع فعاليات الموسم، والعروض التي ستقام فيها، والكثير من المفاجآت الأخرى المشوقة التي سيشهدها الموسم.