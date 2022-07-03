موظف ينقذ طائرة من الاحتراق بمطار حائل.. التفاصيل لمسافر والتكريم متعدّد

وفي حديث لأحد المسافرين القادمين على رحلة الرياض-حائل رقم "SV 1321"، أنه فوجئ بدخان كثيف يصعد من أسفل الحافلة التي تنتظره لتقله لصالة المطار مع مسافرين آخرين، فيما يشاهد موظف يخرج من تحت الطائرة، ويسحب طفاية حريق لم تكن قريبة منه، ليدس نفسه تحت الحافلة ويخمد النار، حتى لا تسري إلى مقدمة الطائرة فيما باشر الدفاع المدني في المطار الحادث ليعود الموظف لعمله تحت الطائرة.