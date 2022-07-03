موظف ينقذ طائرة من الاحتراق بمطار حائل.. التفاصيل لمسافر والتكريم متعدّد

كادت حافلة ركاب بمطار حائل، صباح ١٧ ذو القعدة الماضي، أن تحرق طائرة من نوع "Airbus A320"؛ وذلك عند الساعة 5 فجراً، لولا عناية الله، ثم تدخل موظف سماعة الأرض رائد سعود العوفي، وإطفاء نار اشتعلت في حافلة ثانية بعد تقدمها من الحافلة الأولى أمام مقدمة الطائرة التي لا تفصلها عنها سوى 3 أمتار.
وفي حديث لأحد المسافرين القادمين على رحلة الرياض-حائل رقم "SV 1321"، أنه فوجئ بدخان كثيف يصعد من أسفل الحافلة التي تنتظره لتقله لصالة المطار مع مسافرين آخرين، فيما يشاهد موظف يخرج من تحت الطائرة، ويسحب طفاية حريق لم تكن قريبة منه، ليدس نفسه تحت الحافلة ويخمد النار، حتى لا تسري إلى مقدمة الطائرة فيما باشر الدفاع المدني في المطار الحادث ليعود الموظف لعمله تحت الطائرة.
وأضاف: تبين لاحقاً من صور تكريم الموظف أنه الموظف "العوفي"، مشيراً إلى أن الحافلة تمّ إخلاؤها مباشرة من المسافرين، فيما تم تحويلهم لحافلة أخرى وصلت لاحقاً وغيّرت مسارها لنقل المسافرين بعيداً عن الحافلة المحترقة.
وعلمت "سبق" أن الحافلة تعرّضت لالتماس كهربائي أدى لاشتعال النار في مقدمتها، وجرى إبعادها عن الطائرة ومن ثم تحويلها للصيانة لإصلاحها.
"العوفي" تلقى عبارات الشكر الشفهية من المسافرين، فيما كرّمته جهات متعدّدة في المطار، أولها مدير إدارة خدمات المطارات في شركة الجابر الشركة المتعهدة مع الشركة السعودية للخدمات الأرضية (SGS)، ثم مدير عام المطارات الدولية خالد السيف، وتكريم من مدير المحطات الداخلية بالإقليم الشمالي للخطوط السعودية سلطان السبهان، الذين كرّموه على جهوده وتضحيته وإخلاصه في العمل.