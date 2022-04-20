"موهبة" تحصد ذهبية جائزة "ستيفي" العالمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا

ورفع الأمين العام لمؤسسة "موهبة" الدكتور سعود بن سعيد المتحمي، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، على الدعم الكريم والتوجيه السامي الذي تحظى به مؤسسة "موهبة"، والذي أوصلها لأن تكون صاحبة النهج الأكثر شمولًا في اكتشاف ورعاية وتربية وتمكين الموهوبين في العالم، وكان من ثمار ذلك هذه الجائزة العالمية المرموقة التي تُجسّد مكانة السعودية كرقم مهم على خارطة العالم المعرفية، وفي مجال الموهبة والإبداع ومنارة لكل باحث عن التميز.