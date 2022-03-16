ضمن عشرة أندية.. مياه "بيرين" ترعى "الهلال" و"النصر" و"الفيصلي"

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لشركة بيرين المهندس موفق عبدالله مباره: "نعتز بانضمام أندية عملاقة مثل النصر والهلال والفيصلي إلى نخبة الأندية التي نرتبط معها بعقود رعاية نهدف من خلالها إلى وضع بصمة في دعم هذه الأندية للقيام برسالتها السامية نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، للارتقاء بالنشاط الرياضي وتفعيله بأفضل صورة ممكنة، ولا تقتصر رعايتنا للأندية كمؤسسات رياضية فقط بل نستهدف أيضاً الجماهير عبر العديد من الفعاليات والمبادرات والتي تتيح أيضاً منافذ دخل إضافية للأندية نتيجة تفاعل الجماهير مع هذه المبادرات والاشتراك فيها".