ضمن عشرة أندية.. مياه "بيرين" ترعى "الهلال" و"النصر" و"الفيصلي"

أكملت شركة مياه "بيرين" سلسلة رعايتها الرياضية الكروية للعام 2022 بانضمام أندية الهلال والنصر والفيصلي إلى كوكبة الأندية التي ترعاها الشركة بمجموع عشرة أندية من أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ وذلك امتداداً لشراكاتها الواسعة مع مختلف القطاعات التي تخدم المجتمع وعلى وجه التحديد القطاع الرياضي.
كانت شركة مياه بيرين قد وقّعت عقود رعاية مند بداية الموسم مع أندية الاتحاد، الشباب، الاتفاق، الفتح، أبها، التعاون، الباطن.
وتعتز الشركة برعايتها لمسابقة أغلى البطولات؛ كأس خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وكذلك رعايتها للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، إضافة لكأس بيرين للسوبر السعودي، مما يضعها في مقدمة الشركات التي تقدم الصورة المثالية عن التكامل بين القطاعين الخاص والرياضي لخدمة المجتمع وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو مجتمع رياضي صحي.
وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لشركة بيرين المهندس موفق عبدالله مباره: "نعتز بانضمام أندية عملاقة مثل النصر والهلال والفيصلي إلى نخبة الأندية التي نرتبط معها بعقود رعاية نهدف من خلالها إلى وضع بصمة في دعم هذه الأندية للقيام برسالتها السامية نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، للارتقاء بالنشاط الرياضي وتفعيله بأفضل صورة ممكنة، ولا تقتصر رعايتنا للأندية كمؤسسات رياضية فقط بل نستهدف أيضاً الجماهير عبر العديد من الفعاليات والمبادرات والتي تتيح أيضاً منافذ دخل إضافية للأندية نتيجة تفاعل الجماهير مع هذه المبادرات والاشتراك فيها".
وأكد المهندس موفق في ختام حديثه، أن تنوع أنشطة الرعاية بين المنتخبات والأندية والمسابقات والمنشآت يعكس حجم الاستثمار الذي خصصته "بيرين" في مسؤوليتها الاجتماعية تجاه وطنها الذي انطلقت منه لتحقق النجاحات، وتتجاوز الحدود الجغرافية إلى أسواق المنطقة بما تقدمه من منتج ذي جودة عالية.