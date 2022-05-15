مياه "رست" تشارك بمعرض "الغذاء السعودي" المخصص لصناعات الأغذية والمشروبات العالمية والضيافة

وتأسست شركة رست للمياه المعبأة المحدودة، في عام 2014م، لتكون بذلك من الشركات الرائدة في هذا المجال، وتم تشييد مصنعها على أحدث التقنيات المتطورة، بالإضافة إلى وحدة معالجة متطورة خاصة بالمياه تعمل على تنقيتها في مختبرات متطورة ذات مقاييس وجودة مرتفعة، كما تم إعداد صالات الإنتاج والمقرات على أحدث معايير الجودة العالمية.