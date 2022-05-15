مياه "رست" تشارك بمعرض "الغذاء السعودي" المخصص لصناعات الأغذية والمشروبات العالمية والضيافة

تشارك شركة مياه رست في معرض "الغذاء السعودي" في واجهة الرياض، خلال الفترة من (16- 19) من شهر مايو الجاري بجناح رقم A10.
ويهدف معرض الغذاء السعودي الذي تأسس في البداية بناء على فكرة منصة يتواجد فيها جميع العارضين المحليين والدوليين من الشركات والموردين والمستثمرين؛ لخلق فرص جديدة وللتفاعل والنمو معًاتحت سقف المملكة العربية السعودية في معرض الغذاء السعودي، المخصص لصناعات الأغذية والمشروبات العالمية والضيافة.
ويفتتح المعرض أبوابه أمام الزوار بدءًا من الساعة الرابعة مساءً وحتى الساعة الحادية عشرة مساءً.
وتأسست شركة رست للمياه المعبأة المحدودة، في عام 2014م، لتكون بذلك من الشركات الرائدة في هذا المجال، وتم تشييد مصنعها على أحدث التقنيات المتطورة، بالإضافة إلى وحدة معالجة متطورة خاصة بالمياه تعمل على تنقيتها في مختبرات متطورة ذات مقاييس وجودة مرتفعة، كما تم إعداد صالات الإنتاج والمقرات على أحدث معايير الجودة العالمية.
وتستخرج شركة رست مياهها من آبار جوفية تُعَدُّ من أفضل المصادر الطبيعية والنقية المتوفرة بمحافظة وادي الدواسر في منطقة الرياض؛ إذ تشكل محافظة وادي الدواسر مصدرًا للمياه النقية؛ لخلوها من التعرض لعوامل التلوث.