"ميقاتي": عودة سفير المملكة للبنان عنوان لمزيد من التعاضد وعلاقة البلدين متينة

من ناحيته، أكد رئيس الجمهورية اللبنانية الأسبق ميشال سليمان، أن عودة العلاقات بين لبنان ودول الخليج؛ يجب أن تُستكمل بمواقف سياسية من قِبَل الدولة اللبنانية؛ فالسياسة الخارجية هي الأساس؛ فلا يمكن للبنان أن يبتعد عن جامعة الدول العربية والحضن العربي؛ مشيرًا إلى أن الدول العربية طلبت تحييد لبنان عن أزمات المنطقة ووقوف لبنان في محور غير مناسب لمصلحة لبنان أدى لهذه القطيعة.