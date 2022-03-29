نائب أمير الشرقية يؤكد أهمية برامج التوطين لخلق فرص وظيفية

أكد نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز على أهمية برامج التوطين لخلق فرص وظيفية مناسبة لأبناء وبنات الوطن والحرص على التزام شركات القطاع الخاص بنسب التوطين المقررة.
جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الأول للجنة التنفيذية لبرنامج التوطين بالمنطقة الشرقية في ديوان الإمارة اليوم الثلاثاء بحضور أعضاء اللجنة وممثلي الجهات المشاركة.
ونوه الأمير أحمد بن فهد بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ومتابعة سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لخلق فرص عمل لأبناء وبنات الوطن، مؤكداً سموه على ضرورة تكاتف الجهود والتكامل بين جميع الجهات والاستفادة من التجارب الناجحة والبرامج المتميزة التي نفذت في المنطقة.
.من جانبه قدم مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبدالرحمن بن فهد المقبل عرضاً تعريفياً عن اللجنة واستعرض مسؤوليات اللجنة التنفيذية ومؤشرات التوطين بالمنطقة والأنشطة والمهن ومهام ولجان المتابعة الميدانية وآلية عمل الفرق الميدانية في محافظات المنطقة.
واستعرض أمين عام برنامج التوطين بالمنطقة فهد الزعبي مؤشرات ونسب التوطين في المنطقة وجهود اللجان العاملة لتحقيق المستهدفات.