نائب أمير الشرقية يؤكد أهمية برامج التوطين لخلق فرص وظيفية

ونوه الأمير أحمد بن فهد بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ومتابعة سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لخلق فرص عمل لأبناء وبنات الوطن، مؤكداً سموه على ضرورة تكاتف الجهود والتكامل بين جميع الجهات والاستفادة من التجارب الناجحة والبرامج المتميزة التي نفذت في المنطقة.