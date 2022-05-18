نائب أمير حائل يُكرّم "الحوّاس" بعد فوز ورقته البحثية في "الذكاء الاصطناعي"

وأكد "الحواّس"، أن تسلمه التكريم من نائب أمير منطقة حائل، يدعو للفخر، ويزيد من حماسه لتقديم الأفضل في تخصصه، كما شكر رئيس الجامعة الدكتور راشد الشريف، على دعمه للتميز في الجامعة، وشكر جميع العاملين على الجائزة الذين رأوا في عمله ما يستحق التكريم والإشادة.