نائب أمير حائل يُكرّم "الحوّاس" بعد فوز ورقته البحثية في "الذكاء الاصطناعي"

كرّم الأمير فيصل بن فهد بن مقرن آل سعود، نائب أمير منطقة حائل، مدير التسجيل والوثائق بجامعة حائل، الطالب في ماجستير الذكاء الاصطناعي بالجامعة محمد سليمان الحوّاس، بعد فوز ورقته البحثية في جائزة جامعة حائل للدراسات العليا بفرعها "الأوراق البحثية ".
وأكد "الحواّس"، أن تسلمه التكريم من نائب أمير منطقة حائل، يدعو للفخر، ويزيد من حماسه لتقديم الأفضل في تخصصه، كما شكر رئيس الجامعة الدكتور راشد الشريف، على دعمه للتميز في الجامعة، وشكر جميع العاملين على الجائزة الذين رأوا في عمله ما يستحق التكريم والإشادة.