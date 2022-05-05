نائب رئيس لجنة الحج يكشف لـ"سبق" أسباب التكدس في مطار جدة ويوضح بعض الحلول

وقال "العميري" في تصريح لـ"سبق": انحصر التكدس في الصالة الشمالية المخصصة فقط لقدوم وسفر شركات الطيران الأجنبية، والتي لم يحصل فيها أي تطوير في السنوات الماضية، ويمكن التأكد عن طريق تشكيل لجنة فنية لاختبار وفحص المعدات والأجهزة المستخدمة في الصالة، وإقفال مبنى الحجاج، والذي كان يستفاد منه في مغادرة المعتمرين وتخفيف الضغط الذي يحصل على الصالات الأخرى، وذلك مخالفة للمعتاد في نفس الفترة من كل عام.