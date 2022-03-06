نائب وزير "البلدية والإسكان" يتفقد المشاريع السكنية بتبوك ويوجّه بسرعة إنجازها

تفقّد نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله بن محمد البدير، اليوم، المشاريع السكنية المتاحة لمستفيدي برنامج "سكني" بالشراكة مع القطاع الخاص في منطقة تبوك، والبالغ عددها 7 مشاريع توفّر أكثر من 6754 وحدة سكنية متنوعة ما بين فلل وتاون هاوس وشقق، بالإضافة إلى 5 مخططات سكنية توفر نحو 2071 قطعة أرض، واطّلع على سير العمل ومستوى الإنجاز.
وشملت الزيارة مخطط "أنوار القادسية" الواقع وسط مدينة تبوك على طريق الملك فيصل، ويتميز المخطط بوجود مساحات واسعة للمسطحات الخضراء والمرافق التعليمية والصحية، ومشروع "درة تبوك" الذي يعدّ من أكبر مشاريع الإسكان في المنطقة ويوفر 1056 شقة على مساحة تتجاوز 76 ألف م2، ومشروع "واحة تبوك" الذي يضم 732 شقة، ومشروع "بساتين تبوك" الواقع في حي المصيف ويسهل الوصول إليه من عدة طرق رئيسة وهي طريق الملك فيصل وطريق الملك خالد ويوفر نحو 812 تاون هاوس على مساحة 247 ألف م2.
وأكد البدير خلال زيارته على الدعم المستمر الذي يحظى به قطاع الإسكان من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -يحفظهما الله- لتسهيل تملك الأسر السعودية من مستفيدي برنامج "سكني" من خلال توفير الخيارات والحلول السكنية المتنوعة ضمن إجراءات سهلة وميسّرة للمساهمة في زيادة نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70% بحلول العام 2030 تماشياً مع أهداف برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030- لافتاً إلى أن المشاريع تحت الإنشاء بالشراكة مع القطاع الخاص يتم تنفيذها وفق معايير الجودة والسعر المناسب لتوفر أسلوب حياة متكامل يراعي توافر المرافق الخدمية اللازمة من مرافق تعليمية وصحية وأمنية وترفيهية.
وتضم منطقة تبوك عددا من المشاريع السكنية التي تتوزع في عدد من المحافظات، بينها مشروع "إسكان تبوك" الذي يوفر 901 فيلا سكنية، ومشروع "إسكان أملج" ويحتوي على 359 فيلا، إضافة إلى مشروع "إسكان تيماء" الذي يوفر 388 فيلا، ومشروع "تبوك فالي" الذي طرح للحجز مؤخرًا ضمن خيارات المشاريع تحت الإنشاء وتطوره الوطنية للإسكان (NHC)، بإشراف برنامج البيع أو التأجير على الخارطة "وافي" ويوفر 501 فيلا سكنية.
وعلى مستوى المخططات، تتضمن منطقة تبوك 5 مخططات سكنية، هي: "أنوار القادسية" الذي يوفر 830 أرض، ومخطط "نجمة الوجه" الذي يوفر 222 أرض، و"إسكان تيماء" ويوفر 376 أرض، ومخطط "أصداف السلطانية" بمحافظة حقل ويوفر 230 أرض، ومخطط "نورس الإسكان" بمحافظة الوجه والذي يوفر 413 أرض سكنية، وشهدت المخططات إصدار عقود أراضيها إلكترونياً عبر موقع وتطبيق "سكني"، وسجلت تسارع في أعمال البناء الذاتي من قبل المستفيدين من الأسر السعودية.