نائب وزير "البلدية والإسكان" يتفقد المشاريع السكنية بتبوك ويوجّه بسرعة إنجازها

وتضم منطقة تبوك عددا من المشاريع السكنية التي تتوزع في عدد من المحافظات، بينها مشروع "إسكان تبوك" الذي يوفر 901 فيلا سكنية، ومشروع "إسكان أملج" ويحتوي على 359 فيلا، إضافة إلى مشروع "إسكان تيماء" الذي يوفر 388 فيلا، ومشروع "تبوك فالي" الذي طرح للحجز مؤخرًا ضمن خيارات المشاريع تحت الإنشاء وتطوره الوطنية للإسكان (NHC)، بإشراف برنامج البيع أو التأجير على الخارطة "وافي" ويوفر 501 فيلا سكنية.