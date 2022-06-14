"ناجز" تقدم خدماتها لـ5.1 ملايين مستفيد خلال 2022

قدمت بوابة الخدمات العدلية الإلكترونية ناجز Najiz.sa خلال العام الجاري 2022 خدماتها لـ5.1 ملايين مستفيد، دون الحاجة لزيارة المقرات العدلية، عبر تمكينهم من خدمات القضاء، التنفيذ، التوثيق، وغيرها من الخدمات عن بعد، بنفس الجودة والكفاءة.