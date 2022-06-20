"نادي الإبل" و"محمية الإمام عبدالعزيز الملكية" تتفقان على دعم "موروث الصحراء"

وأتت المذكرة إنفاذاً لتوجيهات ودعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، المشرف العام على نادي الإبل ورئيس مجلس المحميات الملكية -حفظه الله- في كل ما من شأنه المحافظة على المورث الوطني وتعزيز الاستدامة البيئية في المملكة وتنميته والمحافظة على مكتسباته، وبمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية وفهد بن فلاح بن حثلين رئيس مجلس إدارة نادي الإبل، وإيمانًا منهما بأهمية التعاون والتكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ودورها في المساهمة بتحقيق مستهدفات وتطلعات رؤية السعودية 2030 وبرنامج جودة الحياة في تفعيل السياحة البيئية ودعم الحماية والتنمية البيئيةوتعزيز ثقافة المورث.