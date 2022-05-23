"نادي اليخوت" يوفر متابعة الاستعراضات الحية وسط أجواء البحر بموسم جدة

ويقدم مرسى المارينا يوميًا عروضًا لعازفة القيثار الضخم، والبيانو المضيء مع رقص الباليه، وعازف الزجاجات، وعرض الإطارات الكلاسيكية المتجولة والاستعراضية بشخصيات مختلفة، وعازفة التشيلو داخل البلورة المضيئة، إلى جانب عرض موسيقي مضيء واستعراضي على مسرح المارينا، وعرض عازفة الكمان والساكسفون المتجولين على المرسى، والعرض المسرحي المائي الليلي الأول من نوعه.