نجاح علاج حالتين معقّدتين لكسور بالفك السفلي لطفلين في الهفوف

وأوضح تجمّع الأحساء الصحي أنه جرى علاجهما باستخدام طريقة مبتكرة باستخدام صفيحة على الأسنان السفلية وأسلاك معدنية حول الصفيحة والفك السفلي دون الحاجة لعمل جبيرة أكريليكية (بلاستيكية).