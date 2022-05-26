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نجاح علاج حالتين معقّدتين لكسور بالفك السفلي لطفلين في الهفوف
على يد فريق بقسم جراحة الفم والوجه والفكين بمستشفى الملك فهد
نجح فريق طبي بقسم جراحة الفم والوجه والفكين بمستشفى الملك فهد بالهفوف في علاج حالتين لكسور بالفك السفلي لطفلين أحدهما تعرض للسقوط والآخر لحادث مروري.
وأوضح تجمّع الأحساء الصحي أنه جرى علاجهما باستخدام طريقة مبتكرة باستخدام صفيحة على الأسنان السفلية وأسلاك معدنية حول الصفيحة والفك السفلي دون الحاجة لعمل جبيرة أكريليكية (بلاستيكية).
وتمّت متابعة حالتهما وإزالة الأسلاك والصفيحة بعد التئام الكسور وإطباق ممتاز للأسنان.