"نجيب أوتو" وكيل "سوزوكي" تكرم موظفيها وعملاءها بالرياض لأدائهم المميز لعام ٢٠٢١

كرمت شركة "نجيب أوتو" للسيارات في الرياض موظفيها وعملاءها المميزين، والذين ساهموا في تحقيق أهداف الشركة خلال عام 2021م، وذلك في حفل عشاء أقامته الشركة على شرف المدعوين برئاسة الشيخ "نجيب عبداللطيف العيسى" رئيس مجلس إدارة "نجيب أوتو" بحضور الشيخ المهندس "عبدالمحسن عبداللطيف العيسى" رئيس مجلس إدارة مجموعة "عبداللطيف العيسى"، والشيخ "زياد عبداللطيف العيسى" عضو مجلس إدارة المجموعة، وعدد كبير من مديري الشركات والمعارض العاملين في قطاع السيارات بالرياض.
أوضح الشيخ نجيب عبداللطيف العيسى، رئيس مجلس إدارة "نجيب أوتو"، في كلمته في الحفل الذي شهد فقرات عدة، مدى الصعوبات والتحديات التي مرت بها الشركة، مشيراً إلى أهم الإنجازات حيث تم بيع ما لا يقل عن 5،000 سيارة والحصول على حصة سوقية جيدة في السوق السعودي خلال عام 2021.
كما كشف عن خطة الشركة لعام 2022 في زيادة الحصة والوصول بالمبيعات إلى 25 ألف سيارة خلال الخمس سنوات المقبلة -بإذن الله-، مبدياً ثقته بالمملكة والقيادة ومستقبل الاقتصاد في السعودية، ومشدداً على السعي لتكون الشركة ضمن أفضل العلامات وأكثرها طلباً في سوق السيارات، وذلك بتطبيق رؤية المملكة 2030 وتدريب الكوادر الوطنية لدعم اقتصاد هذا الوطن الغالي.
شارك في الحفل الرئيس التنفيذي لتسويق السيارات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في شركة "سوزوكي موتور" السيد "كويتشي سوزوكي"، بكلمة عبر الاتصال المرئي أشاد فيها بالتقدم الذي تحرزه "سوزوكي نجيب أوتو"، والجهود المبذولة للحفاظ على الجودة في تجربة العملاء والتوسع في السوق السعودي، وقدم شكره وامتنانه للشيخ "نجيب العيسى" وأعضاء فريقه المتميز.
وبدوره، أكد "عبدالعزيز الشهري" نائب رئيس شركة "نجيب أوتو"، في كلمته خلال الحفل، على أهمية العلاقة مع العملاء والتي تبنى على الاهتمام والتقدير، مما كان له أثر إيجابي في تطوير ورفع مستوى الأداء مع الالتزام بتقديم كل ما يلزمهم من خدمات وتسهيلات، لبناء علاقات متينة وقوية معهم، مشيراً إلى سعي الشركة للتوسع والانتشار وفق خطة جغرافية مدروسة.