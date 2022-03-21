"نجيب أوتو" وكيل "سوزوكي" تكرم موظفيها وعملاءها بالرياض لأدائهم المميز لعام ٢٠٢١

أوضح الشيخ نجيب عبداللطيف العيسى، رئيس مجلس إدارة "نجيب أوتو"، في كلمته في الحفل الذي شهد فقرات عدة، مدى الصعوبات والتحديات التي مرت بها الشركة، مشيراً إلى أهم الإنجازات حيث تم بيع ما لا يقل عن 5،000 سيارة والحصول على حصة سوقية جيدة في السوق السعودي خلال عام 2021.