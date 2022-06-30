نسبة مرشحة للزيادة.. 32 قرار توطين وراء تراجع معدل البطالة بين السعوديين

وشهد برنامج توطين طب الأسنان، تضاعف عدد أطباء الأسنان السعوديين في القطاع الخاص، بواقع 200 في المائة؛ حيث وُظّف أكثر من 4200 طبيب وطبيبة، كما استفاد من قرار توطين مهنة الصيدلة نحو 6191 صيدلياً، واستفاد من قرار توطين المهن الهندسية أكثر من 17 ألف مهندس ومهندسة، وكذلك قرار توطين المهن المحاسبية استفاد منه أكثر من 16 ألف محاسب ومحاسبة.