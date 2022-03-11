المحكوم عليه يتحمّل الرسوم.. نظام التكاليف القضائية يدخل حيز التنفيذ الأحد المقبل

كما تفرض تكاليف قضائية بمبلغ لا يزيد على عشرة آلاف ريال، وفقاً للمعايير والضوابط وقواعد التقدير التي تحدّدها اللائحة، وهي: طلبات الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر، الطلبات العارضة، طلبات الإدخال من الخصوم، طلبات الرد، طلب أحد الخصوم السير في الدعوى الموقوفة اتفاقاً قبل انتهاء المدة المتفق عليها لوقف الخصومة.