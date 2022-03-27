"نظام الفصول التعليمية الثلاثة".. بين آراء المؤيدين وحجج المنتقدين ومتطلبات المستقبل

قبل أن نخوض في حُجج المنتقدين لهذا النظام، يمكن القول إنهم يواجهون -في المقابل- انتقادًا لاذعًا متمثلًا في أنهم يبحثون عن "أسباب الراحة" أكثر من مقومات تطوير التعليم وتحقيق الإنتاجية العالية. وهي تهمة ينفونها بحكم أنه قياسًا بدول قامت بتطبيق النظام من سنوات -حسب رأيهم- لم تتغير المُخرجات وفق المأمول، وأن أرقام التقدم هي تصريحات رسمية من جهات تعليمية، تنفيها استطلاعات لأولياء أمور ومتعلمين وحتى مشرفين تربويين يرون أن الأمر ليس كما يوصف.. كما ترى بعض الأصوات الأخرى في هذا المسار أن طول العام الدراسي يتطلب من الأسر موارد مالية أكثر، سواء في المصروف اليومي، أو متطلبات المدارس نفسها وما يكلف به الطلاب والطالبات.. ويمتلك المنتقدون حججًا يرون أنها واضحة ودامغة؛ مطالبين بتنفيذ استبيانات في واقع المدارس وبين أولياء الأمور.