نظام مضادّ للمُسَيّرات.. طُوّر محلياً ومزود بتقنيات الذكاء الاصطناعي ويتعامل وجهًا لوجه

وعلى هامش المعرض، أطلق نظام مضاد لأنظمة الطائرات من دون طيار، الذي طوّر محليًا بدءًا من الفكرة إلى التصميم، ووصولًا إلى الإنتاج الذي من المتوقع أن يبدأ في الربع الأول من العام المقبل.