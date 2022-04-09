نفذت 700 زيارة تفتيشية.. "أمانة جدة" تخلي 130 مجمعًا سكنيًا مخالفًا

وأوضح مستشار أمين محافظة جدة المهندس محمد إبراهيم الزهراني أن الأمانة أخلت أكثر من 130 موقعًا، حيث جرى تحرير مخالفات بغرامات مالية بحسب لائحة الاشتراطات البلدية، داعيًا المخالفين إلى سرعة سداد الغرامات المطبقة عليهم والإخلاء الفوري، وتصحيح وضع مخالفات المساكن المرخصة تفاديًا للعقوبات والإجراءات المترتبة على ذلك وفقًا للاشتراطات النظامية.