"نفق الموت".. مدني تبوك ينتشل جثة طفل بعد ساعات من إخراج جثة "الحدث"

بعد ساعات من انتشال جثة "حدث" عمره 13 عامًا من تجمع مياه في مشروع نفق طريق الملك عبدالله وسط تبوك؛ تمكنت فِرَق الدفاع المدني -فجر اليوم- من انتشال جثة طفل آخر عمره 11 عامًا في نفس الموقع.