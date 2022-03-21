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"نفق الموت".. مدني تبوك ينتشل جثة طفل بعد ساعات من إخراج جثة "الحدث"
تجمع مياه يقع في قلب مشروع متعثر منذ 8 سنوات وبالقرب من عدة مواقع حيوية
بعد ساعات من انتشال جثة "حدث" عمره 13 عامًا من تجمع مياه في مشروع نفق طريق الملك عبدالله وسط تبوك؛ تمكنت فِرَق الدفاع المدني -فجر اليوم- من انتشال جثة طفل آخر عمره 11 عامًا في نفس الموقع.
ومن المنتظر أن يتم إصدار بيان رسمي من الجهات المعنية بشأن الحادثتين.
يُذكر أن الموقع عبارةٌ عن مشروع متعثر منذ ثمان سنوات بجوار مقر الإمارة وقرب الحديقة العامة المعروفة باسم "حديقة الشلال"، ويقع أيضًا قُرب الممشى المحيط بمصلى العيد، ويرتاده المواطنون والمقيمون للتنزه بالحديقة وممارسة رياضة المشي.