نقلة نوعية..اعتماد إنشاء كلية الفنون بجامعة الملك سعود

اعتمد مجلس شؤون الجامعات، إنشاء كلية الفنون بجامعة الملك سعود ونقل قسم التربية الفنية إليها، وتعديل مسمى القسم ليكون قسم التصميم، لتشتمل الكلية على الأقسام التالية: قسم الفنون الأدائية، ويعنى بتدريس علوم مثل المسرح والسينما والموسيقى، وقسم الفنون البصرية، ويعنى بتدريس علوم مثل الطباعة والرسم والنحت والخط العربي، وقسم التصميم ويعنى بتدريس علوم مثل التصميم الجرافيكي الحركي، والمنسوجات، والأزياء، وتصميم المجوهرات.
وقدم رئيس جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر، وافر الشكر لوزير التعليم ولمجلس شؤون الجامعات بمناسبة صدور الموافقة على إنشاء كلية الفنون بأقسامها الأدائية والبصرية والتصاميم (المسرح والسينما والخط العربي)، مشيراً إلى ما يمثله ذلك من نقلة نوعية بتدريس التخصصات الفنية التي تخدم الوطن، وتنمي الفرص الوظيفية، وتشجع على الإبداع والتميز.