نقلة نوعية..اعتماد إنشاء كلية الفنون بجامعة الملك سعود

اعتمد مجلس شؤون الجامعات، إنشاء كلية الفنون بجامعة الملك سعود ونقل قسم التربية الفنية إليها، وتعديل مسمى القسم ليكون قسم التصميم، لتشتمل الكلية على الأقسام التالية: قسم الفنون الأدائية، ويعنى بتدريس علوم مثل المسرح والسينما والموسيقى، وقسم الفنون البصرية، ويعنى بتدريس علوم مثل الطباعة والرسم والنحت والخط العربي، وقسم التصميم ويعنى بتدريس علوم مثل التصميم الجرافيكي الحركي، والمنسوجات، والأزياء، وتصميم المجوهرات.