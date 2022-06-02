"نما" تقدم خدماتها لأكثر من 467 ألف مستفيد في مختلف قطاعات البيئة

وتتميز بوابة "نما" بخدمة المستفيدين بكل سهولة ويسر، من خلال العمل على كافة الأجهزة والهواتف الذكية، واستخدام أفضل التقنيات الحديثة، كما توفر واجهة ووصول موحد لجميع الخدمات الإلكترونية لمنظومة "البيئة"، مع تطبيق أفضل المعايير والممارسات العالمية في الحكومة الإلكترونية، وذلك سعيًا لتحقيق تجربة مستفيد مبتكرة وموحدة تعزز أهداف التنمية المستدامة في المملكة، وتوحد الهوية الرقمية لجميع منصات وتطبيقات المنظومة، وتسهيل وتسريع عملية تطوير وإطلاق الخدمات، وبناء التكاملات مع الجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى تعزيز مبدأ المشاركة الإلكترونية المجتمعية.