نموذج المسارات في الثانوية.. نظام يتسق مع متطلبات القرن 21 وخطط الرؤية

وتشتمل مسارات الثانوية على تسعة فصول دراسية موزعة على ثلاث سنوات، تبدأ بالسنة الأولى المشتركة التي يدرس فيها الطالب مجالات علمية وإنسانية متنوعة، تليها سنتان تخصصيتان، حيث يلتحق الطالب بأحد المسارات التي تناسب ميوله وقدراته، وتمده بالمهارات والكفايات الحديثة، للوصول إلى خريج يتميز بالثقافة والإبداع، ومكتسباً للمعارف والمهارات، ومُعداً للحياة، ومؤهلاً للعمل، وقادراً على مواصلة تعليمه، ومعتزاً بهويته، ومساهماً في نهضة وطنه، وذلك وفق مجموعة من الشروط والمعايير ضمن خمسة مسارات تقدم كل منها فرص تعلم مختلفة ومتجددة؛ المسار العام، والمسار الشرعي، ومسار علوم الحاسب والهندسة، ومسار الصحة والحياة، ومسار إدارة الأعمال. ويرتكز النظام الجديد على حوكمة تفصيلية، تنطلق من حوكمة البرنامج التنفيذي لتطوير المسارات والخطط الدراسية والأكاديميات، مروراً بحوكمة فتح وإقفال واستحداث المسارات وفق معايير دقيقة تحدد من الجهات ذات العلاقة، وانتهاءً بحوكمة المنتجات التفصيلية في النظام.