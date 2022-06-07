نمو مبيعات الازياء في المملكة في احصائيات وارقام

بينما كان متجر سيفي السعودي الأصل الأعلى حظاً في جذب إيرادات مرتفعة في السنوات الأخيرة له، حيث ساهمت الماركات العالمية التي يوفرها على منصته الإلكترونية والتي تزيد عن أكثر من 1000 ماركة عربية وعالمية شهيرة، بالإضافة إلى الأسعار المناسبة التي نجحت في جذب الكثير من الزوار وبالتالي المزيد من الإيرادات التي استطاع المحللين تقديرها في إحصائيات قريبة أثبتت أنه من أكبر المواقع الإلكترونية المتخصصة في مجال الأزياء والملابس من حيث الإيرادات بل وإنه يتطور بشكل كبير سنوياً، ومن المتوقع حصوله على المرتبة الأولى في جذب الإيرادات للسوق السعودية في هذا المجال.