نمو مبيعات الازياء في المملكة في احصائيات وارقام

بعدما أصبحت التجارة وخصوصاً في مجال الأزياء من أكثر الأنشطة الاقتصادية التي تهتم بها المملكة العربية السعودية بشكل كبير وفق الكثير من الإحصائيات والأرقام الأخيرة، والتي أثبتت ارتفاع نسبة الإيرادات القادمة من بيع الملابس والأزياء داخل المملكة العربية السعودية من خلال الموقع الإلكترونية؛ فقط أثبتت الإحصائيات زيادة معدل إنشاء المتاجر الإلكترونية السعودية المتخصصة في بيع الملابس في الأعوام الأخيرة بنسبة 12.45٪.
وقد بلغت نسبة المبيعات بالنسبة لمجال الأزياء والملابس في العام 2017 نحو 989.3 دولار أمريكي، في حين كانت الإيرادات في العام التالي على التوالي 1.381.3 دولار أمريكي، أما في عام 2019 فكانت الإيرادات الخاصة بمجال الأزياء والملابس نحو 1.628.3 دولار أمريكي، لتكون إجمالي نسبة الإيرادات من حتى عام 2019 قد بلغت 4.930 مليار دولار أمريكي.
وقد أثبتت الاحصائيات الجديدة لعام 2020 حصول السعودية على نصيب الأسد بالنسبة للتجارة الإلكترونية في مجال الملابس والأزياء، إذ حصد عام 2020 إيرادات تبلغ 2.058.5 دولار أمريكي، وفي سياق ذلك فقد أعلنت الجهات المختصة أن معدل الزيادة السنوي المتوقع لنمو إيرادات المملكة العربية السعودية في مجال التجارة الإلكترونية للملابس والأزياء بحوالي 6.6٪، ليكون إجمالي الإيرادات السعودية من سوق التجارة الإلكترونية بالملابس والأزياء نحو 6.311 مليار دولار أمريكي.
وبناء على ما سبق فإنه من المتوقع ارتفاع معدلات الزيادة السنوية للإيرادات الخاصة بالمملكة العربية السعودية في هذا المجال من 2020 حتى 2024 بمعدل 7.1٪، وهو ما يعني أن إجمالي حجم السوق في ذلك الوقت سوف يبلغ 8.290 مليار دولار أمريكي بحلول العام الأخير المذكور عاليه.
وبالحديث عن المتاجر الإلكترونية المتخصصة في مجال الأزياء فالجدير بالذكر أنه من أكثر المواقع الإلكترونية والمتاجر التي أسهمت بشكل كبير في زيادة الإيرادات السعودية في مجال الموضة والأزياء والتي كان لها حظ الأسد من الشهرة الواسعة داخل المملكة العربية السعودية ونسب المبيعات المهولة هي :
إذ كان متجر نمشي رغم أنه في الأصل غير سعودي يتبع للسوق الإماراتية واحداً من أقوى المتاجر بيعاً للأزياء والملابس داخل المملكة العربية السعودية، والذي حسب الإحصائيات الأخيرة له كانت نسبة إيراداته داخل المملكة العربية السعودية نحو 231.3 مليون دولار أمريكي سنوياً، وقد أوضحت الإحصائيات أن هذا المبلغ غير ثابت فقد شهد متجر نمشي العديد من التطورات والارتفاع في نسب المبيعات الخاصة به خصوصاً في السوق السعودية.
ومع وجود كافة المقومات التي سمحت لهذا المتجر بالإنتشار والتغلغل داخل المملكة العربية السعودية وزيادة نسبة مبيعاته بها كان للكوبونات التي يطرحها المتجر دور في ذلك أيضاً، نظراً لسماح كوبون نمشي الذي يتم طرحه بشكل دوري للمشترين بالحصول على أقوى وأكبر الخصومات الفورية في مختلف المناسبات على مدار العام، وهذا من أكثر العوامل التي رسخت اسم متجر نمشي في أذهان المشترين ليصبحوا عملائه المفضلين على مدار السنين.
بينما كان متجر سيفي السعودي الأصل الأعلى حظاً في جذب إيرادات مرتفعة في السنوات الأخيرة له، حيث ساهمت الماركات العالمية التي يوفرها على منصته الإلكترونية والتي تزيد عن أكثر من 1000 ماركة عربية وعالمية شهيرة، بالإضافة إلى الأسعار المناسبة التي نجحت في جذب الكثير من الزوار وبالتالي المزيد من الإيرادات التي استطاع المحللين تقديرها في إحصائيات قريبة أثبتت أنه من أكبر المواقع الإلكترونية المتخصصة في مجال الأزياء والملابس من حيث الإيرادات بل وإنه يتطور بشكل كبير سنوياً، ومن المتوقع حصوله على المرتبة الأولى في جذب الإيرادات للسوق السعودية في هذا المجال.
وكان لـ كود خصم سيفي الذي يوفره متجر سيفي في كل الأعياد والمناسبات التي تخص المملكة العربية السعودية أو الأعياد العامة لحث المشترين على الشراء منه والحصول على مختلف احتياجاتهم من الملابس بسعر لا منازع له، مما يجعل الكثيرين يفضلون الشراء منه بشكل مستمر، وهو ما تسبب في زيادة نسبة إيراداته منذ أن اعتمد على إطلاق احدث كوبونات الخصم التي من شأنها توفير تخفيضات تصل إلى أكثر من 50٪ للمشتري.
وتزامناً مع ذكرنا لمتجرين شهيرين مثل متجري سيفي السعودي الأصل متجر نمشي الإماراتي ذو الطابع السعودي فإن متجر 6 ستريت إعتُبِر ضمن أعلى المتاجر إدخالاً للإيرادات السعودية في مجال بيع الأزياء الإلكتروني، مما يجعله جديراً بالذكر، ومع توالي تطورات المتجر في توفير أعلى الماركات العالمية شهرة على منصته كانت الإيرادات تزداد في الصعود والعلو يوماً بعد يوم، حتى تم وضعه ضمن أقوى المتاجر وأكثرها إيراداً للسنوات الأخيرة في المجال المتخصصة فيه.
ورغم قوة هذا المتجر منذ أول يوم له في توفير تربة خصبة للمشتري وجذبه إليه إلا أنه من أكثر العوامل المؤثرة في جعله من قائمة المتاجر المؤثرة في إيرادات السعودية الخاصة ببند التجارة الإلكترونية هو توفيره خصومات قوية تزامناً مع توفير المتاجر الأخرى لتخفيضات وخصومات مشابهة له، إلا أن كل كود خصم 6 ستريت يُطلق كان عبارة عن قنبلة موقوتة تُقنع الزائر بالشراء منه دائماً وأبداً لما توفره من خصم يتعدى 60٪.
ومن كل هذا وما سبقه من إحصائيات وتوقعات فإنه من المتوقع ارتفاع المعدلات السنوية لنمو هذه المتاجر وغيرها من المتاجر الخاصة بمجال الأزياء والتي كما ذكرنا مسبقاً تحتل في الوقت الحالي نسبة كبيرة للغاية في السعودية بعدد يصل إلى 28676 متجر وهو عدد في تزايد مستمر كل يوم.
ورغم كل ما قيل عن الإيرادات التي تبين رغبة الكثير من الأشخاص حول العالم بشكل عام وداخل السعودية بشكل خاص في الشراء عبر الإنترنت إلا أن بعض الإحصائيات الخاصة بعام 2016 أثبتت أن نسبة 62٪ من الأشخاص لا يفضلون الشراء من الإنترنت، وأن نسبة 43٪ منهم يشعرون بضرورة التعامل مع التجار بشكل مباشرة ورؤية السلع وخصوصاً الملابس والأزياء بالعين قبل شرائها.
بينما كانت هناك إحصائيات أخرى تثبت وجود نسبة غير ضئيلة تصل إلى 13٪ من المواطنين السعوديين لا يعرفون طريقة الشراء الصحيحة من المتاجر الإلكترونية على الإنترنت، ونسبة 4٪ آخرين يعتقدون أنه من السهل حدوث النصب الإلكتروني عند الشراء سواء في جودة المنتج أو السعر المطروح أو رسوم الشحن التي تتقاضاها الشركات من أجل التوصيل مما يجعل لديهم الكثير من التخوفات الداخلية التي تمنعهم من الشراء.
وبناء على ذلك فإنه يتم الآن اتباع سياسات جديدة من قبل المتاجر الإلكترونية بشكل عام والمتاجر السعودية بشكل خاص لمجابهة ومواجهة هذه النسب واستغلالها لصالح النشاط الإقتصادي التجاري في المملكة لزيادة الإيرادات على مدار السنوات القادمة أكثر مما يتوقعه الكثير من المحللين حول العالم في الوقت الحالي، إذ يمكننا أن نرى في غضون سنوات تضاعف في هذه الأرقام المطروحة بالنسبة للإيرادات السعودية.