"نوفا" والقزم الأبيض.. مشهد لـ"انفجار نجم من سماء الإمارات"

وأشار "عودة" إلى أن هذا النجم يشهد انفجارًا كل عشر سنوات تقريبا، كان آخرها عام 2010، والذي قبله عام 1999، وخلافًا لانفجار السوبر نوفا الذي يؤدي إلى تلاشي النجم بعد الانفجار، فإن انفجار نوفا لا يؤدي إلى تلاشى النجم، بل إن الانفجار يشمل الأجزاء الخارجية من النجم فقط.. فالنجم الذي يحدث له انفجار متكرر، يتكون من نجمين أحدهما قزم أبيض، وتنتقل المادة باستمرار من النجم الثاني إلى النجم القزم الأبيض، وتتراكم هذه المادة على سطحه إلى أن تصل الحرارة والضغط إلى الحد الذي يحدث شرارة انفجار نووي كبير، والتي تسبب سلسلة من الاندماجات النووية، والتي تؤدي بدورها إلى سطوع مفاجئ للمعان النجم وقذف أجزاءٍ من المادة المتراكمة على سطح النجم الأبيض".