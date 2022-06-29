نوف بنت عبدالرحمن لـ"سبق": "لأجلهم" تسعى لتطبيق البرنامج التدريبي لتطوير مهارات ذوي الإعاقة

كشفت الأميرة نوف بنت عبدالرحمن آل سعود رئيس مجلس إدارة جمعية لأجلهم لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة لـ"سبق"، عن سعي الجمعية إلى تطبيق مبادرة البرنامج التدريبي لتطوير مهارات ذوي الإعاقة في تنمية عنصر التوازن والتأهيل الرياضي في عددٍ من مناطق المملكة المختلفة، مشيرة في هذا الصدد إلى أن الطائف ستكون أولى المناطق المستهدفة قريبًا.
ولفتت "أم المعاقين" إلى أن الجمعية أطلقت عدة مبادرات لخدمة ذوي الإعاقة ومنها تطبيق مصحف "تبيان" الذي أصدرته جمعية لأجلهم لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، ويختص بتقديم تفسير أجزاء من القرآن الكريم بلغة الإشارة، والذي تم بالتعاون بين هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وهيئة الأوقاف وجمعية لأجلهم والذي يخدم العالم الإسلامي كما أنه وصل إلى كندا وأستراليا ونيوزيلندا.
وعن فتح فروع للجمعية في مناطق المملكة، أوضحت الأميرة نوف أن الجمعية موقعها في الرياض ولكن تقوم بخدمة جميع مناطق المملكة وهناك شراكات مع عدة جمعيات نقدم خدماتنا من خلالها وأهابت بالمجتمع تقديم الدعم للجمعية من خلال زيارة موقعها وحساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي والتبرع بما تجود به أنفسهم والدال على الخير كفاعله.
كما عبّرت لسبق عن سعادتها الكبيرة بنجاح الدورة والنتائج الملموسة والمُبهرة التي تحققت للمشاركين فيها من ذوي الإعاقة وذلك باب على الرغم من قصر الفترة التي أُقيمت فيها والتي لم تتجاوز عشرة أيام فقط.
وكانت الأميرة نوف بنت عبدالرحمن آل سعود رئيس مجلس إدارة جمعية لأجلهم لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة قد رعت عصر أمس الأربعاء حفل اختتام الجمعية البرنامج التدريبي لتطوير مهارات ذوي الإعاقة في تنمية عنصر التوازن والتأهيل الرياضي وذلك بحضور الأمير فيصل بن عبدالرحمن بن ناصر بن فرحان آل سعود الرئيس التنفيذي للجمعية وأسر المشاركين في البرنامج وعددٍ من المهتمين بشأن ذوي الإعاقة.
وعلقت الأميرة نوف أننا في الجمعية نسعى إلى تقديم برامج تحقق التمكين ذوي الإعاقة من الاعتماد على أنفسهم ومنحهم الثقة بقدراتهم ومنها هذا البرنامج التدريبي، وشاهدنا اليوم ولله الحمد الفرق والأثر الإيجابي قبل الالتحاق بالبرنامج وبعد الالتحاق به.
وذكر مدرب الدورة الكابتن عيد الشمري أنه التحق بدورة عدد 20 من ذوي الإعاقة من الرجال والنساء ومن أعمار متفاوتة، واستمرت الدورة لمدة عشرة أيام.
وكانت الدورة عبارة عن مرحلتين الأولى هي إعادة التوازن بينما المرحلة الثانية هي التأهيل الرياضي، حيث إن هذه الدورة تساعد على تخفيف آثار الإعاقة وتساعدهم في الاعتماد على النفس.