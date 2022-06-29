نوف بنت عبدالرحمن لـ"سبق": "لأجلهم" تسعى لتطبيق البرنامج التدريبي لتطوير مهارات ذوي الإعاقة

ولفتت "أم المعاقين" إلى أن الجمعية أطلقت عدة مبادرات لخدمة ذوي الإعاقة ومنها تطبيق مصحف "تبيان" الذي أصدرته جمعية لأجلهم لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، ويختص بتقديم تفسير أجزاء من القرآن الكريم بلغة الإشارة، والذي تم بالتعاون بين هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وهيئة الأوقاف وجمعية لأجلهم والذي يخدم العالم الإسلامي كما أنه وصل إلى كندا وأستراليا ونيوزيلندا.