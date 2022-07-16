الجلاجل: التعاون السعودي الأمريكي يأتي لتنمية البحث والابتكار الصحي

وتشمل المذكرة، الشراكة في مكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، وتنمية رأس المال البشري، وتطوير نظم المعلومات الصحية، ودعم البحث والابتكار في المجال الصحي، وغيرها من جوانب الشراكة والتعاون؛ بما يسهم في تمكين مسيرة التحول في القطاع الصحي في المملكة.