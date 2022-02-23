نيوم تتصدّر قائمة تفضيلات الأسر السعودية الراغبة في شراء المنازل

تصدّر مشروع نيوم، المشروع السعودي الذي تبلغ تكلفته 500 مليار دولار، قائمة مشتري المنازل في المملكة، وفقًا لمسح جديد أجرته شركة "فرانك نايت" مستشار العقارات العالمي.

وكشف الاستطلاع السنوي لعام 2022 حول السكن في السعودية، أن نيوم هي الموقع الأكثر تفضيلاً لراغبي شراء المنازل، خاصة من قِبل ذوي الملاءة المالية العالية، في حين حل مشروع البحر الأحمر في المرتبة الثانية.

ووجد الاستطلاع السنوي الذي أجراه مستشار العقارات العالمي الذي تحدث بشكل منفصل إلى 1003 أسر و55 من الأثرياء في الرياض وجدة والدمام، أن جاذبية نيوم من بين المشاريع الضخمة المخطط لها في المملكة كانت بالإجماع.

وقد استحوذت نيوم العملاقة على مخيلة السعوديين في جميع أنحاء المملكة ، حيث أشار 96٪ من الأثرياء الى خططهم لشراء منزل في أحد المشاريع الضخمة في البلاد .

ويأتي نيوم الاكثر تفضيلاً لدى الأثرياء في الرياض (61٪) ، وكذلك جدة (58٪) .