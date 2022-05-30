"نيوم" مدينة استثنائية.. قوة ناعمة سعودية تمهد لمستقبل واعد بالمملكة

وإذا كنت من محبي الرفاهية فيمكنك الزيارة في الفترة من سبتمبر إلى نوفمبر، وإن كنت من محبي موسم الشتاء، فلديك الفترة من ديسمبر حتى مارس، حيث التزلج على المنحدرات وفعاليات الموضة، أما إن كنت من هواة المغامرة فأنت على موعد مع عدة فعاليات مثل الطيران الشراعي والتسلق وركوب الدراجات بالجبال في الفترة من مارس إلى مايو، ثم من مايو حتى سبتمبر حيث موسم البحيرة الذي يحفل بمهرجانات الموسيقى والطعام والفعاليات الثقافية والعروض الفنية.