نيوم و"الخطوط السعودية" تعلنان إطلاق رحلات دولية منتظمة من مطار خليج نيوم

وبهذه المناسبة، قال مدير عام الخطوط السعودية المهندس إبراهيم العُمر: "إن هذه الشراكة تتماشى مع طموح الخطوط السعودية وجهودها لدعم رؤية المملكة 2030، ولتكون المملكة منصة رائدة في قطاع النقل الجوي، وذلك من خلال زيادة حركة الضيوف محلياً وإقليمياً، إضافة إلى التوسع في الوجهات الدولية. ومع اكتمال مراحل تطوير "نيوم" سيزداد الطلب على النقل الجوي عبر هذه الوجهة الفريدة، ما يجعلها بكل تأكيد من ضمن قائمة الوجهات المهمة للخطوط السعودية لمواكبة هذا الطلب".