"هاف مليون" تطلق حملة "إنسان للإنسان" لكفالة 1000 يتيم من أبناء جمعية إنسان

وأضاف الياسين أن جمعية إنسان تحرص ضمن عملها المؤسسي على تحقيق الاستدامة المالية، من خلال مشاريع نوعية وبرامج هادفة وبناءة لتمكين الأيتام، وتحقيق الرفاه والحياة الكريمة لهم، ومن ضمنها برامج التدريب والتأهيل والتوظيف، ودعم مشاريع ريادة الأعمال، لنقل المستفيدين من الرعوية إلى المنتجة وتحقيق الاكتفاء الذاتي لهم، والمساهمة برفع الناتج المحلي، إضافة إلى تقديم الرعاية التعليمية والصحية والإسكان وغيرها؛ حيث أخذت الجمعية على عاتقها توفير الخدمات الأساسية والموسمية والمساندة لأكثر من 41 ألف مستفيد ومستفيدة وأرملة تقدم لهم كافة الخدمات والنفقات عبر 21 فرعًا في محافظات الرياض.