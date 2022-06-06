"هدف": 333 ألف مستفيد من خدمات الإرشاد المهني في 5 أشهر

وأوضح الصندوق، أن عدد المستفيدين من مقياس الميول تجاوز 104 آلاف مستفيد ومستفيدة؛ فيما بلغ عدد المستفيدين من خدمات الإرشاد المهني عن بُعد 9 آلاف مستفيد؛ في حين استفاد أكثر من 56 ألف شاب وشابة من ورش العمل المنعقدة في التوجيه والإرشاد المهني.