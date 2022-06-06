"هدف": 333 ألف مستفيد من خدمات الإرشاد المهني في 5 أشهر

كشف صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) عن تجاوز أعداد المستفيدين والمستفيدات من خدمات التوجيه والإرشاد المهني المقدمة عبر بوابة (سبل) https://subol.sa، أكثر من 333 ألف مستفيد؛ وذلك من بداية العام الجاري 2022 وحتى الآن.
وأوضح الصندوق، أن عدد المستفيدين من مقياس الميول تجاوز 104 آلاف مستفيد ومستفيدة؛ فيما بلغ عدد المستفيدين من خدمات الإرشاد المهني عن بُعد 9 آلاف مستفيد؛ في حين استفاد أكثر من 56 ألف شاب وشابة من ورش العمل المنعقدة في التوجيه والإرشاد المهني.
وتستهدف خدمات بوابة "سبل" طلاب التعليم العام والجامعي، والباحثين عن عمل والموظفين، كما تضم البوابة عدة خدمات وأدوات للتطوير والإرشاد المهني؛ كتقديم جلسات الإرشاد المهني عن بُعد، ومقياس الميول المهنية، وكذلك توفير محتوى ومعلومات غنية عن سوق العمل لمساعدة الشرائح المستهدفة على اتخاذ قرارات صائبة فيما يخص مساراتهم التعليمية والمهنية.
وتهدف "سبل" إلى تمكين المستفيدين من معرفة ميولهم وقدراتهم المهنية والأكاديمية، وتوعيتهم بأهم المهارات المطلوبة في سوق العمل، وأهم المهن المستقبلية، والمسارات المهنية وقطاعات سوق العمل، وكذلك دعم المستفيدين بمهارات التخطيط لمساراتهم المهنية بما يتسق مع طموحاتهم الشخصية واحتياجات سوق العمل، وتكوين مجتمع للإرشاد المهني وتحسين الصورة الذهنية لجميع المهني.
ويمكن للفئات المستهدفة زيارة بوابة "سبل" من خلال الرابط: https://subol.sa، والاستفادة من محتوى البوابة أو إنشاء ملف شخصي للاستفادة من كامل الخدمات وأدوات التوجيه والإرشاد المهني.