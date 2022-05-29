"هدف": 61 ألف شاب وشابة استفادوا من برنامج "تمهير" للتدريب على رأس العمل

ويهدف "تمهير" إلى إكساب الكوادر الوطنية من الجنسين الخبرات والمهارات المطلوبة لسوق العمل من خلال التدريب العملي في مواقع العمل الفعلية؛ وفقًا لتخصصاتهم، إضافة إلى إسهام البرنامج في رفع قابليتهم للتوظيف في سوق العمل بعد إكمال التدريب، من جانب آخر يحفز البرنامج منشآت القطاع الخاص لاستقطاب الكوادر الوطنية المؤهلة والمدربة حين انتهاء التدريب.