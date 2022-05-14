هذا ديننا.. فيديو إنساني لأبطال "المدني" بثّه "سناب الداخلية" ينال الإعجاب

ونال هذا الفعل إعجاب شريحةٍ كبيرة من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي؛ كونه عملاً إنسانياً يتماشى مع تعاليم ديننا الحنيف التي تحث على الرفق بالحيوان، وأشادوا بأفعال رجال وأبطال الدفاع المدني الإنسانية التي تبرز في كل حادثة، ودعوا لهم بالتوفيق والسلامة من المخاطر التي تحفهم في أعمالهم التي يباشرونها بشكلٍ يومي.

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