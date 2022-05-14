هذا ديننا.. فيديو إنساني لأبطال "المدني" بثّه "سناب الداخلية" ينال الإعجاب

نال مقطع فيديو بثّه سناب "الداخلية" الخاص بأعمال وإنجازات وزارة الداخلية، أمس الجمعة، إعجاب عددٍ كبيرٍ من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى نطاقٍ واسع على المستويين الخليجي والعربي، وكذلك الدولي، حيث رصدت عدسة الكاميرا موقفاً إنسانياً لأفراد رجال الدفاع المدني في أثناء مباشرتهم أعمال إخماد حريقٍ شبّ في مجمع الظهران مول التجاري بالمنطقة الشرقية.
وأظهر المقطع لحظات خروج فردٍ من أفراد الدفاع المدني من داخل المول المحترق ويحمل بين يديه قفصاً بداخله حيوانات أليفة تمّ استخراجها من أحد المحال داخل المول المحترق، فيما واصل بقية زملائه استخراج باقي الحيوانات من المحل قبل وصول النيران إليها وإنقاذها من الاحتراق.
ونال هذا الفعل إعجاب شريحةٍ كبيرة من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي؛ كونه عملاً إنسانياً يتماشى مع تعاليم ديننا الحنيف التي تحث على الرفق بالحيوان، وأشادوا بأفعال رجال وأبطال الدفاع المدني الإنسانية التي تبرز في كل حادثة، ودعوا لهم بالتوفيق والسلامة من المخاطر التي تحفهم في أعمالهم التي يباشرونها بشكلٍ يومي.