هذه الدول ستخالف.. "عودة" يحدّد موعد أول أيام عيد الأضحى فلكياً

وقال "عودة"، إنه بالنسبة لوضع الهلال يوم الأربعاء 29 يونيو في بعض المدن العربية والإسلامية، فإن الحسابات السطحية للهلال وقت غروب الشمس كالآتى: في جاكرتا يغيب القمر بعد 12 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 9.5 ساعة، والرؤية غير ممكنة حتى باستخدام التلسكوب، وفي أبو ظبي يغيب القمر بعد 31 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 14.2 ساعة، وفي الرياض يغيب القمر بعد 32 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 14.6 ساعة، وفي عمّان والقدس يغيب القمر بعد 37 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 15.5 ساعة.