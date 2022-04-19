هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة من الأربعاء إلى الأحد

توقّع المركز الوطني للأرصاد أنه -بمشيئة الله تعالى- تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية من يوم الأربعاء المقبل إلى الأحد على بعض مناطق المملكة، تكون متوسطة الحالة تصحب بتساقط البرد وتيارات هابطة نشطة السرعة وأتربة مثارة تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية.
وقال المركز: إن المناطق المتوقعة تأثيرها بالأمطار يوم الأربعاء هي: أبها، خميس مشيط، النماص، بيشة، تثليث، الحرجة، سراة عبيدة، أحد رفيدة، ظهران الجنوب، محايل، بلقرن، المجاردة، وجازان، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة.
وأشار المركز إلى أنه من المتوقع أن تزداد فرصة هطول الأمطار يومي السبت والأحد لتصل إلى غزيرة على أجزاء من الحدود الشمالية والجوف وتبوك، بينما تتأثر من يوم الخميس إلى الأحد أجزاء من مناطق الرياض وتشمل المزاحمية ورماح والخرج والأفلاج.