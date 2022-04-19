هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة من الأربعاء إلى الأحد

وقال المركز: إن المناطق المتوقعة تأثيرها بالأمطار يوم الأربعاء هي: أبها، خميس مشيط، النماص، بيشة، تثليث، الحرجة، سراة عبيدة، أحد رفيدة، ظهران الجنوب، محايل، بلقرن، المجاردة، وجازان، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة.