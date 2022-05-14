هكذا تمّ انتخاب "محمد بن زايد" رئيساً للإمارات

وتوضح المادة 53 أنه عند خلو منصب الرئيس أو نائبه بالوفاة أو الاستقالة أو انتهاء حكم أيّ منهما في إمارته لسببٍ من الأسباب، يُدعى المجلس الأعلى خلال شهر من ذلك التاريخ للاجتماع، لانتخاب خلفٍ لشغل المنصب الشاغر للمدة المنصوص عليها في المادة 52 من الدستـور، وعند خلو منصبَيْ رئيس المجلس الأعلى ونائبه معاً، يجتمع المجلس فوراً بدعوة من أيّ من أعضائه، أو من رئيس مجلس وزراء الاتحاد، لانتخاب رئيسٍ ونائب رئيس جديدَيْن لشغل المنصبَيْن الشاغرَيْن.