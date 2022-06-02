هلعٌ ودم وصراخ.. حادثة "مسار قطار الرياض" تكشفها الشاهدة الأولى لـ"سبق".. أبَوان وطفلهما وعاملة منزلية!

وأضافت: "كان المشهد مرعبًا، والصراخ مستمرًّا، والدماء تنزف، وفورًا توجه الإسعاف الأول إلى مدينة الملك سعود الطبية حاملًا أختي وطفلها؛ في حين نُقلت الخادمة عبر الإسعاف الثاني إلى مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز، وتَبَين فيما بعد تَعَرُّض شقيقتي لإصابات متفرقة في جسدها، والطفل يعاني من كدمات بالرأس والوجه واليدين؛ في حين تعرضت الخادمة لإصابة قوية في منطقة الركبة، وكذلك اليدين والقدمين، ولم يصب الأب بأذى".