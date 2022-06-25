هل الدعم العقاري المدعوم مستمر للمستفيدين أم سيتم إيقافه؟ متحدث صندوق التنمية العقارية يجيب

جاء ذلك ردًّا على استفسار "سبق" حول تداوُل بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي معلومات، تتحدث بأن صندوق التنمية العقارية سيقوم بإيقاف الدعم العقاري المدعوم عن المستفيدين في برنامج البناء الذاتي، وذلك بعد إطلاق 5 باقات جديدة. وهذا ما تم نفيه من قِبل المتحدث الرسمي باسم صندوق التنمية العقارية حمود العصيمي.