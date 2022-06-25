هل الدعم العقاري المدعوم مستمر للمستفيدين أم سيتم إيقافه؟ متحدث صندوق التنمية العقارية يجيب

نفى المتحدث الرسمي باسم صندوق التنمية العقارية حمود العصيمي صحة ما تم تداوله من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن إيقاف صندوق التنمية العقارية الدعم السكني عن المستفيدين في برنامج القرض العقاري المدعوم، وهو البناء الذاتي وشراء وحدة سكنية جاهزة وشراء وحدة سكنية تحت الإنشاء وأرض وقرض.
وأضاف "العصيمي": أما بالنسبة للباقات الـ5 التي شملت: (باقة الدعم المقدم، باقة الإيجار، باقة الأثاث، باقة البناء الذاتي وباقة تجديد المسكن)، التي دشنها وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل مساء أمس الأول فهي لدعم الاختيارية ضمن حلول وخيارات أكثر لمستفيدي "سكني"؛ بهدف تسهيل تملُّك المواطنين المنازل بما يتوافق مع احتياجاتهم وقدراتهم المالية؛ لتصل خيارات الدعم لمستفيدي "سكني" إلى 9 خيارات.
وأكد "العصيمي" أن صندوق التنمية العقارية مستمر في الدعم الشهري للمستفيدين، وسيتم الإيداع في حسابات مستفيدي "سكني" من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان اليوم الأحد 24 يونيو.
جاء ذلك ردًّا على استفسار "سبق" حول تداوُل بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي معلومات، تتحدث بأن صندوق التنمية العقارية سيقوم بإيقاف الدعم العقاري المدعوم عن المستفيدين في برنامج البناء الذاتي، وذلك بعد إطلاق 5 باقات جديدة. وهذا ما تم نفيه من قِبل المتحدث الرسمي باسم صندوق التنمية العقارية حمود العصيمي.