"هل تعرفون بلداً آخر يتمتع مواطنوه بهذا الخلق والكرم؟".. عراقي في الرياض يتساءل ومواقف تشهد

وكتب شاب مصري عن موقف صعب حدث معه، ولم يجد إلا السعوديين لنجدته والوقوف إلى جواره، فسرد قائلاً: "تحية شكر واجب للشعب السعودي الأصيل والشهم والكريم.. حصل معي موقف.. سيارتي قطعت بنزين في الخط، ومعي أهلي، واضطررت أدفّ السيارة بالقرب من جامعة الفيصل، وهناك شباب رأوني فقاموا فزعوا لي، وواحد منهم أقسم بالله لا يعرفني ولا أعرفه أعطاني سيارته، وأصر أن أوصل أهلي وأعبي بنزين وأرجع له، حتى حاولت أعطيه مفتاح سيارتي قال لي ما يحتاج، وأخذه بعد إلحاح مني، والحمد لله وصلت أهلي وعبيت بنزين، ورجعت للسيارة، وساعدني أعبي البنزين في سيارتي جزاه الله كل خير. هذا نموذج مشرف للشعب السعودي الكريم".