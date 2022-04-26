هل ستُطبَّق التعديلات الجديدة لنظام المرور على المخالفات القديمة؟ اللواء سلمان الجميعي يجيب

وذكر "اللواء الجميعي" عبر قناة العربية أن "تعديل نظام المرور يأتي ضمن خطة عمل لتطوير السلامة المرورية، ونحن في انتظار اجتماعات مع وزارة المالية ووزارة الداخلية ووزارة العدل والبنك المركزي وديوان المظالم بعد العيد -بإذن الله- لوضع تصوُّر واضح للمخالفات المؤثرة على السلامة المرورية، ووضع تصوُّر لكيفية الحجز والتنفيذ بعد استنفاد المخالِف الطُّرق كافة للسداد. وتعديل المادة الـ75 يصبُّ في صالح تعزيز السلامة المرورية، التي هي هدف الدولة بالدرجة الأولى، التي تسعى لتطوير الأنظمة كافة، ولحفظ الأنفس والأرواح".