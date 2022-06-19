هل شرب الماء في العلب البلاستيكية غير آمن ؟.. "الصحة الخليجي" يوضح

كشف مجلس الصحة الخليجي أن هناك اعتقادًا خاطئًا حول شرب الماء من العلب البلاستيكية، مبينًا حقيقة ذلك عبر سلسلة توضيح المفاهيم الخاطئة .
وقال المجلس إن الحقيقة تكمن في أن العلب البلاستيكية تمر بطرق معالجة تستوجب العديد من المتطلبات لتصبح آمنه وصالحة للاستعمال والشرب .
وشدد مجلس الصحة الخليجي في توضيحه بأن تخزين علب الماء لفترة طويلة مع تعرضها لأشعة الشمس والحرارة قد يعرضها للتلوث وتكوين بيئات للبكتيريا، فتصبح غير آمة ولا صالحة للشرب، لذلك يعتبر البلاستيك ضارًا إذا تعرض للحرارة وأشعة الشمس، فقد يتسببب تغيير في الطعم وترسب بعض الميكروبات إلى علبة الماء البلاستيكية.